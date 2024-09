Tchad : Le gouvernement prend un engagement fort à lutter contre le tabagisme passif

Le 3 septembre 2024, le Ministère de la Santé Publique (MSP) a organisé un atelier de vulgarisation du Décret n°1522/PR/MSP/19, qui interdit de fumer dans les lieux publics, les lieux de travail et les transports publics. Cet événement vise à lutter contre le tabagisme passif.



L'atelier s'est adressé aux responsables des transports en commun, soulignant l'importance de leur rôle dans la mise en œuvre de cette interdiction.



Le secrétaire général du MSP, Dabssou Guidansou, a ouvert l'atelier en soulignant que le tabagisme passif représente un problème majeur de santé publique. Il a cité des statistiques de l'Organisation Mondiale de la Santé, indiquant que 600 000 décès par an sont attribués à l'exposition à la fumée du tabac.



Une enquête réalisée en 2019 a révélé que 36,9 % des jeunes de 13 à 15 ans au Tchad avaient été exposés à la fumée de tabac dans des lieux publics fermés, notamment dans les transports.



Dabssou Guidansou a expliqué que la fumée de tabac inhalée involontairement peut causer de graves problèmes de santé, tels que des pneumopathies chroniques, des cancers, et des complications pour les fœtus.

Malgré l'interdiction, de nombreux conducteurs continuent de fumer dans les transports publics, mettant en danger les passagers, en particulier les groupes vulnérables comme les enfants et les femmes enceintes.



Le secrétaire général a encouragé les participants à prendre leurs responsabilités et à protéger leurs clients de la fumée du tabac, en suivant attentivement les formations proposées.



Cet atelier marque un engagement fort du gouvernement tchadien à lutter contre le tabagisme passif et à sensibiliser les acteurs du transport public sur les dangers liés à la fumée de tabac.