Tchad : Le gouvernement vient en aide aux sinistrés du canton Gueble

Dans la nuit du 23 au 24 juillet 2024, les citoyens du canton Gueble dans la sous-préfecture de Bologo ont été victimes de la dévastation de leurs champs par les éléphants. Suite à cette destruction, le Gouvernement Tchadien, par le biais du Ministère de l'Action Sociale, est venu au secours de ces victimes avec des vivres et des couchages.



Au total, 43 tonnes de riz de 50 kg, 100 nattes, 100 bâches et 100 couvertures ont été remises officiellement ce jeudi 08 août 2024 par le Gouverneur de la Province de la Tandjile, Adoum Moustapha Brahimi, au chef de canton de Gueble, Kobou Kali Jonas, en présence de la population sinistrée.



Lors de la remise officielle, le Gouverneur a signifié aux bénéficiaires que ce n'était que le début et que le Président de la République du Tchad, le Général Mahamat Idriss Deby, est conscient de la situation et ne cesse de les secourir.



Le secrétaire général du département de la Tandjile-Ouest, Ali Abakar Issa, et le chef de canton de Gueble se sont relayés pour remercier le chef de l'État et son gouvernement, tout en leur souhaitant une santé parfaite.



Les véhicules transportant les vivres ont été convoyés par le premier conseiller à la Primature, Deurkem Joseph.