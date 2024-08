Tchad : Le gouverneur de la Tandjilé lance un SOS face aux inondations

Les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers temps ont inondé plusieurs quartiers de la ville de Laï. Pour constater l'étendue des dégâts, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi, a visité ces quartiers et exprimé sa solidarité avec les victimes.



Ce sont les quartiers les plus difficilement accessibles à cause des inondations qui ont été visités ce matin par le 1er Magistrat de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi. Sur le terrain, le constat est amer : des maisons et des murs écroulés, des arbres déracinés ; la population est désespérée et ne sait plus vers qui se tourner. Les quartiers 15 Ans, Noungou, Dougmayo, Mailaou et La Avion, qui figurent parmi les zones les plus touchées, ont été visités par le gouverneur. Il était accompagné des membres du comité provincial de gestion des catastrophes naturelles.



Le gouverneur a d'abord exprimé sa profonde désolation de voir sa population dans une telle situation, tout en lançant un appel d'urgence au gouvernement et aux partenaires au développement pour qu'ils viennent en aide aux sinistrés.



En raison du débordement du fleuve Logone, le gouverneur Adoum Moustapha Brahimi a donné des instructions au comité provincial de gestion des catastrophes de la Tandjilé pour identifier des sites capables d'accueillir les sinistrés. Il est important de noter que, sur l'ensemble du territoire national, la Tandjilé est la deuxième province la plus touchée par les inondations, après le Mayo-Kebbi Est.