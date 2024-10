Tchad : Le gouverneur du Batha mobilise pour une gestion efficace des feux de brousse et la prévention des conflits

L’objectif était d’établir un mécanisme efficace de lutte et de gestion des feux de brousse, ainsi que d’assurer le respect des couloirs de transhumance pour prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs dans la province.



Dans son discours d’ouverture, le gouverneur Mourali a rappelé l’ampleur des dégâts causés par les feux de brousse : destruction des pâturages, pollution de l’air, perte des habitats naturels, dommages graves pour les bétails et risques pour la santé humaine. Il a exhorté tous les participants à appliquer l’accord pris lors de la rencontre, soulignant que la protection de l’environnement est essentielle pour le développement durable de la région.



Il a en outre interpellé les chefs traditionnels, les incitant à devenir des ambassadeurs de la protection de l’environnement au sein de leurs communautés et à soutenir activement la mise en œuvre des résolutions. Le gouverneur a également sollicité l’engagement des leaders d’opinion, dignitaires religieux, responsables politiques et partenaires techniques et financiers pour renforcer les actions de prévention et de sensibilisation.



Ahmat Goukouni Mourali a remercié les autorités locales pour leurs efforts en faveur de la paix entre communautés et a attiré l’attention sur les tensions occasionnées par les mouvements transhumants. Il a appelé à une collaboration étroite pour anticiper et éviter les conflits entre agriculteurs et éleveurs, insistant sur une approche préventive pour maintenir la stabilité régionale. « Je serai intransigeant envers ceux qui perturbent la paix et la cohabitation pacifique », a-t-il averti.



Enfin, les participants ont formulé des propositions concrètes pour la prévention et la gestion des feux de brousse et des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Un comité dédié a été mis en place pour superviser la mise en œuvre de ces mesures dans la province.