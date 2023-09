TCHAD

Tchad : Le gouverneur du Salamat effectue une descente sur les chantiers de construction de l'axe Mongo - Aboudeïa et Am-Timan

Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 15 Septembre 2023

Lors de son séjour dans le département d'Aboudeïa, le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, et le conseiller spécial à la présidence, Mahamat Saleh Abdel-Djelil ont visité les chantiers routiers en cours et ont rencontré ce 11 septembre 2023, les représentants des entreprises en charge de la construction de l'axe Mongo - Aboudeïa et Am-Timan.