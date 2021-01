Tchad : Le ministère de la Culture remet des instruments de musique à l'Orchestre national

Le ministère du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat a remis mercredi dernier, des instruments de musique à l'Orchestre national. La cérémonie a eu lieu au centre culturel l'Espace Talino Manu. Ces instruments sont entre autres : des guitares, synthétiseurs, accordéons, batteries, console, congas, égaliseurs, amplificateurs, puissance et baffles.



Le directeur général technique des ressources et de la planification a présidé la cérémonie en présence du directeur général de la culture et du patrimoine, du conseiller en charge de la culture du département ministériel, et du coordonnateur de la Maison des patrimoines culturels du Tchad.



En remettant les instruments, le directeur général technique des ressources et de la planification du ministère a demandé à la responsable de l'Orchestre national de bien gérer ces instruments.