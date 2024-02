TCHAD

Tchad : Le ministère de la Santé se mobilise pour la campagne intégrée de vaccination contre la rougeole et la fièvre jaune

Alwihda Info | Par Peter Kum - 9 Février 2024

Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dabsou Guidaoussou, a tenu une réunion ce jeudi 08 février 2024 avec les représentants des ministères de la Justice et des Droits Humains, de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable, des Transports, de l'Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, des Affaires Culturelles, du Patrimoine Historique, du Tourisme et de l'Artisanat. Cette réunion avait pour objectif d'impliquer ces départements ministériels dans les actions liées à la santé, notamment la campagne intégrée de vaccination contre la rougeole et la fièvre jaune.