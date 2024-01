TCHAD

Tchad : Le ministre Boukar Michel en action pour améliorer l'accès à Internet

Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 17 Janvier 2024

​Face à l'irrégularité du fonctionnement d'internet au Tchad, le Ministre des Postes et de l'Économie Numérique, Boukar Michel, intensifie ses visites et réunions avec les concessionnaires et opérateurs téléphoniques.