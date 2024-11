Tchad - Le ministre Koulamallah à Paris : Un séjour marqué par l'imprévu

Le Ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine, des Tchadiens de l’Étranger et de la Coopération Internationale, Son Excellence Abderaman Koulamallah, a effectué un séjour en France pour participer à la cérémonie de commémoration du 80ème anniversaire de la libération de la ville de Strasbourg.



Retard du Vol

En raison de circonstances imprévues, le vol Air France (AF830) a subi un retard significatif, atterrissant à Paris à 9h15 au lieu de 5h35. Ce contretemps a empêché le Ministre d’État de prendre le train à temps pour rejoindre Strasbourg.



Engagement en France

Malgré ce retard, Son Excellence Abderaman Koulamallah a su tirer parti de son séjour en France pour engager des discussions constructives sur des questions de coopération bilatérale.



Il reste déterminé à promouvoir les intérêts du Tchad sur la scène internationale et à approfondir les liens de coopération entre le Tchad et la France.



Ce voyage souligne l’importance des relations entre les deux nations et l’engagement du Tchad à renforcer ses partenariats internationaux.