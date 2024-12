Tchad : Le ministre Limane Mahamat appelle à l'unité et à la sécurité à Massakory

Le ministre tchadien de l'Administration du Territoire, Limane Mahamat, s'est rendu à Massakory, chef-lieu de la province du Hadjer-Lamis, pour une rencontre avec les autorités locales, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les chefs traditionnels.







Au cœur des échanges, la préparation des élections locales du 29 décembre prochain et la nécessité de maintenir un climat de paix et de stabilité dans la région. Le ministre a souligné l'importance de la collaboration entre tous les acteurs pour garantir le bon déroulement du scrutin et l'élection de représentants à même de répondre aux défis locaux.







Face aux récentes inondations qui ont touché le pays, Limane Mahamat a salué la résilience des populations et a rappelé l'engagement du gouvernement à apporter une aide d'urgence et à mettre en œuvre des mesures de prévention à long terme.







La lutte contre les groupes armés, notamment Boko Haram, a également été au cœur des discussions. Le ministre a appelé à une vigilance accrue et à une coopération renforcée entre les populations et les forces de sécurité pour faire face à cette menace.