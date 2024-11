Tchad : Le ministre de l'Administration du Territoire à la rencontre des défis de la Tandjile

Le Ministre Limane Mahamat a rencontré tous les chefs des unités de la province. Lors de cette rencontre, le Gouverneur a exposé certaines des difficultés rencontrées dans la province, parmi lesquelles le manque de moyens roulants, l'absence de résidences et de bureaux pour les sous-préfets, des infrastructures en mauvais état et le manque de salles de réunion au gouvernorat.





Engagement à Résoudre les Problèmes

Le Ministre a été très réceptif aux doléances exprimées par le Gouverneur et a promis de s'attaquer aux priorités. Il a félicité le Gouverneur et son équipe pour les efforts déployés durant la période d'inondation dans la Tandjile, les incitant à doubler d'efforts pour maintenir la paix et la cohésion sociale. Limane Mahamat a également souligné l'importance d'assurer le bon déroulement des prochaines élections.





Gestion de la Mairie et Conflits Locaux

Concernant la gestion des mairies, le Ministre a instruit le Gouverneur de veiller à ce que les communes effectuent des inventaires et évitent de laisser les maires engager des dépenses ou recruter du personnel, afin de ne pas créer des complications pour leurs successeurs.





Il a également abordé les questions de conflits entre éleveurs et agriculteurs, ainsi que les enjeux liés à l'autorité de l'État et à la chefferie traditionnelle, soulignant ainsi l'importance d'une gestion harmonieuse des relations locales.



Cette visite du Ministre d'État à Kelo témoigne de l'engagement du gouvernement à répondre aux préoccupations des autorités locales et à renforcer la gouvernance dans la province.