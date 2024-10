Tchad : Le ministre de l'Éducation nationale en visite de travail à Koumra

Mamadou Gana Boukar, ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, est arrivé en fin d'après-midi ce 19 octobre à Koumra. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des activités pédagogiques et de la distribution d'engins à quatre roues aux inspections départementales de la province du Mandoul.



À son arrivée, le ministre a été accueilli par le gouverneur de la province du Mandoul, Mahamat Zene Alhadji Yaya, entouré de ses proches collaborateurs ainsi que des responsables en charge de l'éducation.



Accompagné de sa délégation, le ministre Mamadou Gana Boukar s'est rendu à la résidence du gouverneur, où il a rencontré les différents responsables de l'éducation nationale et de la promotion civique. Lors de cet échange, il a présenté les objectifs de sa mission, notamment la remise de véhicules conformément aux directives du chef de l'État, Mahamat Idriss Deby Itno. Cette initiative vise à améliorer le suivi des activités pédagogiques dans la région. Le ministre a également évoqué les difficultés rencontrées en raison des inondations qui ont perturbé la rentrée scolaire de cette année.