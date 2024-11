Tchad : Le ministre de la Jeunesse et des Sports appelle au dialogue et à la responsabilité

Face à la récente grève lancée par le syndicat des enseignants, section académique, de la culture, de la Jeunesse et des Sports, le ministre Abakar Djermah Aumi a tenu une réunion d'urgence avec les responsables de son département. L'objectif était de clarifier les enjeux liés aux récentes affectations et d'appeler au dialogue et à la responsabilité.





Le ministre a rappelé que les décisions prises en matière d'affectations visaient avant tout à améliorer le fonctionnement du ministère et à répondre aux besoins des établissements scolaires. Il a souligné l'importance de l'enseignement de l'éducation physique et sportive (EPS) et la nécessité de mettre en œuvre le décret 1589 à cet effet.