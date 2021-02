Tchad : Le ministre de la Santé a pris part à une séance d’information sur le vaccin contre le Covid-19

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a pris activement part le 17 février 2021, à une séance d’information sur la situation mondiale du déploiement de vaccins contre le Covid-19.



Cette rencontre virtuelle a regroupé les Etats membres de région Afrique de l’OMS et a permis de donner des informations actualisées sur la disponibilité des vaccins contre le Covid-19, dans la région Afrique. Elle a été rendue possible grâce au mécanisme COVAX et de l’Union Africaine, pour fournir un appui technique en vue d’un déploiement des vaccins dans la région.



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale a, au cours de cette rencontre d’information, fait la situation de la pandémie au Tchad, tout en assurant qu’elle est sous contrôle. Le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul s’est également réjoui des efforts fournis et de l’avancée du processus. Il a salué le dévouement des partenaires engagés dans les démarches d’introduction du vaccin contre le Covid -19.