Tchad : Le ministre de la Santé et le vice-président du Centre Carter évaluent les progrès de la lutte contre le ver de Guinée

Suivi des Activités et Collaborations Futures

Les discussions ont porté sur le succès de la rencontre de haut niveau consacrée à l’éradication du ver de Guinée, qui s'est tenue à N'Djamena le 17 septembre 2024, et sur la prochaine rencontre prévue en 2025. P. Craig Withers a souligné l'importance de renforcer la collaboration avec le programme national d'élimination de l'onchocercose et de la filariose lymphatique. Un plan conjoint d'actions pour 2025 sera élaboré, et la réunion d'avril 2025 sera une opportunité clé pour un plaidoyer significatif.





Progrès et Surveillance Transfrontalière

Le vice-président a également fait état de la réduction remarquable des cas de contamination humaine et de l'importance de la surveillance transfrontalière pour renforcer les efforts contre le ver de Guinée. Il a salué le leadership du ministre de la Santé Publique, qui a contribué aux succès enregistrés dans cette lutte.





Reconnaissances et Appels à l'Action

Au nom du Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, le ministre a exprimé sa gratitude au Centre Carter pour son engagement en faveur du Tchad. Il a mis en avant la collaboration entre l’équipe du Centre et le programme national d'élimination, appelant les responsables des deux institutions à unir leurs efforts conformément aux orientations stratégiques du ministère.





Dr Abdelmadjid Abderahim a également salué l'engagement du Cameroun et de la République Centrafricaine dans les activités de surveillance transfrontalière. Il a souligné que le système de santé du Tchad nécessite un soutien accru pour faire face aux défis, notamment ceux liés aux activités perturbatrices de Boko Haram dans la région du lac Tchad.





Enfin, le ministre a rassuré P. Craig Withers de la volonté des services techniques de travailler étroitement avec l'équipe du Centre Carter pour mener à bien les actions d’éradication du ver de Guinée, consolidant ainsi l'engagement du Tchad dans la lutte contre cette maladie.