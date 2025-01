Tchad : Le ministre de la Santé fait le point sur les actions en cours et fixe de nouvelles orientations

Le 14 janvier 2025, le ministre de la Santé Publique, Dr Abdelrahim Abdelmadjid, a présidé une réunion de travail avec les responsables des services centraux de son ministère ce lundi 13 janvier. Cette rencontre avait pour objectif de faire le point sur la mise en œuvre des politiques de santé et de définir les prochaines étapes.





Les participants ont passé en revue les actions menées jusqu'à présent et ont identifié les défis auxquels sont confrontés les services techniques. Des échanges fructueux ont permis de mettre en évidence les points forts et les points faibles du système de santé tchadien.





Renforcer la coordination et l'efficacité





Le ministre a insisté sur l'importance d'une coordination renforcée entre les différents services pour garantir une meilleure efficacité dans l'exécution des programmes de santé. Il a également appelé les responsables à faire preuve de plus de rigueur dans le suivi et l'évaluation des activités.





Une vision claire pour le secteur de la santé





Dr Abdelrahim Abdelmadjid a rappelé les orientations stratégiques du gouvernement en matière de santé, notamment la volonté de moderniser le système de santé et de le rendre plus accessible à tous. Il a exhorté les participants à s'inscrire pleinement dans cette dynamique et à œuvrer pour l'amélioration de la santé des populations.





Les défis à relever



Les participants ont évoqué plusieurs défis auxquels le secteur de la santé est confronté, tels que :



Le manque de ressources humaines qualifiées

La difficulté d'accès aux soins dans certaines régions

La faible couverture sanitaire

La résurgence de certaines maladies

Des solutions à trouver



Pour relever ces défis, le ministre a appelé à une mobilisation générale de tous les acteurs du secteur de la santé. Il a notamment insisté sur la nécessité de :