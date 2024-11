Tchad : Le ministre de la Santé fixe le cap pour l'avenir

L'ordre du jour a porté sur le renforcement de la collaboration entre les différentes entités du ministère, l'adoption de la vision du Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, pour le système de santé et l'accélération des actions pour améliorer les indicateurs de santé au Tchad.





Condoléances aux Victimes de Boko Haram

Le ministre a commencé par présenter ses condoléances aux plus hautes autorités du pays et aux familles tchadiennes touchées par la barbarie de la secte Boko Haram. Il a souligné la nécessité d'une réponse unie et efficace face à ces défis.





Engagement vers l'Action et la Redevabilité

Dr Abdelmadjid Abderahim a mis l'accent sur l'importance des actions, de la rédevabilité et des résultats, affirmant que chacun doit travailler activement à l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement. Il a effectué un tour d’horizon des actions menées, mentionnant les insuffisances observées dans certains services et exhortant les responsables à faire preuve d’abnégation et à fournir un travail de qualité.





Encouragement à l'Innovation

Le ministre a encouragé ses collaborateurs à faire preuve de créativité et d'innovation pour rehausser les indicateurs de santé. Il a également exprimé sa satisfaction concernant l'admission de huit professeurs au grade d’agrégation, qualifiant cet accomplissement de fierté nationale.





Il a saisi cette occasion pour adresser ses remerciements aux encadreurs des nouveaux agrégés, soulignant le courage et l'engagement qui ont permis d’atteindre ce résultat.



Cette réunion s'inscrit dans une dynamique de renforcement du système de santé au Tchad, avec une volonté affirmée de faire progresser la qualité des services de santé offerts à la population.