Tchad : Le ministre de la Santé renforce la supervision des structures sanitaires au Mandoul

Le ministre de la Santé publique et de la prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, poursuit sa tournée de supervision des structures sanitaires dans la zone méridionale du pays. Ce dimanche, il est arrivé à Koumra, dans la province du Mandoul, accompagné de responsables centraux et de directeurs de centres hospitaliers universitaires. À son arrivée, le ministre a été accueilli par le délégué du gouvernement, Ahmat Abdallah Fadoul, et les autorités locales à divers niveaux. Dr Abdelmadjid Abderahim a eu des échanges fructueux avec le délégué sur le système de santé, les actions planifiées pour l'année en cours, ainsi que sur la vision du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno pour moderniser le système de santé. Le ministre a ensuite visité l’hôpital provincial de Koumra, où il a pu évaluer les conditions de travail du personnel et s'assurer de l’installation et de l’utilisation des équipements médicaux techniques. Dr Abdelmadjid Abderahim a encouragé le personnel de santé à persévérer dans leurs efforts pour répondre aux besoins de la population, soulignant que le bien-être sanitaire des citoyens est la préoccupation principale du Maréchal, Président de la République Mahamat Idriss Deby Itno. Cette visite marque un engagement fort envers l'amélioration des services de santé dans la région.