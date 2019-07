Tchad : Le ministre de la sécurité veut démilitariser l'aéroport, "on n'est pas obligé de s'afficher"

Le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, Mahamat Abali Salah a fait lundi une descente au poste frontalier de Ngueli et à l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena.



Le ministre était accompagné d'une importante délégation, notamment du directeur général de la police nationale et du directeur de la douane et des droits indirects.



Au cours de son déplacement, Mahamat Abali Salah a inspecté les différents lieux et services de l'aéroport. Il s'est ensuite entretenu avec les responsables en charge de la gestion des services aéroportuaires.



"Il ne faut pas brutaliser nos citoyens"



Le ministre Mahamat Abali Salah a annoncé une série de mesures visant à créer un climat de quiétude et à rassurer les voyageurs, malgré les menaces sécuritaires.



"On est là pour sécuriser nos citoyens, mais on n'est pas obligé de s'afficher. Nous avons vu un aspect que j'ai demandé, celui de démilitariser nos forces aux frontières. C'est dans ce cadre que nous avons déjà pris des initiatives au niveau du département. D'ici 2020, les différents corps militaires et paramilitaires auront des uniformes uniques", a expliqué le ministre.



D'après le ministre, "la douane aura son uniforme, l'armée aura son uniforme. Tous les corps de l'armée et des paramilitaires. L'aéroport, c'est la porte d'entrée de notre capitale. Il ne faut pas bousculer, brutaliser les citoyens. Dans ce cadre, nous pensons qu'il est important qu'on soit très souple à l'entrée de notre capitale. Rien ne nous empêche de faire notre travail."



A travers ces mesures, le ministre veut rendre moins visible et plus discret l'important dispositif militaire et sécuritaire, sans pour autant entraver les mesures accrues de sécurité.



​Le ministre a également annoncé la réduction du nombre de fonctionnaires qui travaillent à l'aéroport. Il est actuellement de plus de 300 personnes pour deux portes d'entrées ; un nombre excessif, selon Mahamat Abali Salah.