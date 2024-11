Tchad - Le ministre des Communications au cœur de l'opération Haskanite : Une couverture médiatique pour une paix retrouvée

Le ministre des Communications, de l'Économie Numérique et de la Digitalisation, Boukar Michel, a effectué une mission de presse dans la province du Lac, théâtre de l'opération Haskanite. Cette initiative gouvernementale, visant à sécuriser la région et à lutter contre les groupes armés, bénéficie désormais d'une couverture médiatique renforcée.







Accompagné du gouverneur de la province du Lac et du ministre des Armées, Boukar Michel s'est rendu sur les lieux de l'opération pour constater les avancées réalisées sur le terrain. Cette mission de terrain a permis au ministre de s'imprégner des conditions de travail des forces armées et d'échanger avec les populations locales.







L'objectif de cette mission de presse est clair : informer l'opinion publique nationale et internationale sur les enjeux de l'opération Haskanite et les résultats obtenus. En mettant en lumière les efforts déployés par les autorités, le gouvernement souhaite renforcer la confiance des citoyens et mobiliser l'ensemble de la nation autour de cet objectif commun.







En plaçant les médias au cœur de cette opération, le ministre des Communications a souligné l'importance de la transparence et de la communication dans la gestion de crise. "Les médias jouent un rôle essentiel dans la construction d'une société plus juste et plus équitable. En diffusant une information objective et vérifiée, ils contribuent à renforcer le lien de confiance entre les citoyens et les institutions", a déclaré Boukar Michel.