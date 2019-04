Tchad : "Le niveau des recettes est satisfaisant", ministre Finances

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet a présidé ce mardi, la traditionnelle réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières.



Les ministres concernés et les directeurs en charge des différents services pourvoyeurs des recettes ont pris part à la rencontre visant à faire le point sur l'état de mobilisation des recettes.



"Globalement, les recettes sont relativement bien. On est dans la tendance. De manière globale, on a une marge suffisamment large par rapport aux évaluations sur les premiers quatre mois. Globalement, nous dépassons le niveau des recettes prévues pour le tiers de l'année. Nous sommes à 39,63%, ce qui donne une légère marge par rapport à l'année", a déclaré le ministre des Finances et du Budget, Allali Mahamat Abakar.



Toutefois, le chef du département des finances a appelé à ne pas baisser les bras. "Cela ne veut pas dire que nous devons nous en satisfaire. Nous devons continuer à faire des efforts, à nous déployer, surtout en ce qui concerne les impôts. A ce niveau là, nous devons essayer de toucher un maximum de contribuables et surtout nous concentrer sur la mobilisation territoriale des recettes fiscales", a-t-il souligné.



La prochaine rencontre sur les régies financières aura lieu la semaine prochaine.