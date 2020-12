Tchad : Le nouveau consul de la Chambre de Commerce du Salamat installé

Le nouveau consul de la Chambre de Commerce de la Province du Salamat, Abdelaziz Hamid, a été installé ce jeudi 24 décembre 2020, à son nouveau poste, par le gouverneur du Salamat, Yambaye Massyra Abel, au cours d'une cérémonie organisée au Centre de Lecture et d'Animation Culturelle d'Am-Timan. Abdelaziz Hamid a comme adjoint, Ousmane Ahmat Al-Hissein. Les deux responsables ont tous été installés par le gouverneur du Salamat, au cours d'une cérémonie qui a rassemblé un grand nombre d'opérateurs économiques de divers secteurs d'activité commerciale.



Lors de l’allocution d'installation de circonstance, le gouverneur du Salamat Yambaye Massyra Abel a fait savoir que le Tchad regorge d'énormes potentialités non exploitées, et le Salamat n'est pas en reste. Selon lui, l'État seul ne peut rentabiliser de manière optimale les ressources. Pour ne pas laisser le champ libre aux étrangers, notamment les aventuriers de tout acabit, le président de la République a engagé la réforme profonde et intégrale de la CCIAMA.



Cette réforme vise à donner aux opérateurs économiques de chaque province, la possibilité de s'impliquer et s'approprier cette approche qui consiste à faire participer ces derniers à l'exploitation des richesses, pour les faire bénéficier à tous. Au terme de son installation officielle, le nouveau consul de la CCIAMA de la province du Salamat a réaffirmé son engagement à ne jamais trahir la confiance placée en lui, et de ne pas faillir à sa mission. Enfin, Il se dit disponible en tout temps, pour défendre les intérêts des opérateurs économiques.