Tchad - Le nouveau maire de Moundou s'ouvre aux médias : "Votre rôle est crucial pour la vérité"

Le nouveau maire de Moundou a réaffirmé son engagement envers une communication transparente et constructive. Le premier magistrat de la ville a précisé que sa porte resterait toujours ouverte à ceux souhaitant échanger des idées ou partager des informations. Il a insisté sur la nécessité de diffuser des informations vérifiées, tout en mettant en garde contre les rumeurs : « En tant que professionnels de l'information, votre rôle est crucial pour garantir que la vérité soit entendue et pour renforcer la confiance du public », a-t-il déclaré.



Par ailleurs, le maire a exprimé le souhait de mieux comprendre les besoins et difficultés rencontrés par les journalistes et médias locaux. Il a invité chaque rédaction à lui transmettre une liste précise de ces enjeux, afin d’étudier les moyens d’apporter un soutien concret au secteur médiatique dans la ville de Moundou.