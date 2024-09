Tchad : Le personnel sanitaire renforce ses capacités dans la planification familiale

Le ministère de la santé publique, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), organise un atelier pour restituer les résultats d’une analyse coût-efficacité de la planification familiale au Tchad.



L'atelier a été ouvert par le secrétaire général adjoint du ministère, Dr Mahamat Hamit Ahmat, qui a souligné l'importance de la planification familiale pour la santé des femmes et des communautés.



La planification familiale contribue à la réduction de la mortalité maternelle et infantile, à l’autonomisation des femmes et à la croissance économique.



L'étude vise à comprendre les coûts associés à la planification familiale et à identifier les meilleures pratiques pour améliorer l'accès et renforcer les programmes de santé reproductive.



Mme Elise Kakam, représentante adjointe de l'UNFPA, a indiqué que les résultats de l’étude permettront de mettre en avant le retour sur investissement de la planification familiale et de proposer des stratégies pour mobiliser les ressources nécessaires.



Elle a également souligné la nécessité d'accroître le financement national pour les services de santé de reproduction et de planification familiale, surtout en période de contraintes budgétaires.

Dr Mahamat Hamit Ahmat a rappelé que l’objectif de la politique nationale de santé 2016-2030 est d'assurer un accès universel à des soins de santé de qualité, en lien avec des accords internationaux.



Il a mentionné que le Président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, soutient toutes les initiatives visant à moderniser le système de santé.



Cet atelier est considéré comme crucial pour le ministère de la santé publique, avec des remerciements adressés aux partenaires techniques et financiers pour leur soutien.



L'atelier organisé par le ministère de la santé publique tchadien constitue une avancée significative dans la mise en œuvre de la politique nationale de santé. En mettant l'accent sur l'analyse coût-efficacité, le Tchad démontre sa volonté de renforcer les systèmes de santé et d'améliorer la qualité de vie de sa population.