Tchad : Le pont de Chagoua, un chantier sous haute surveillance

Le 17 janvier 2025, le directeur des Voiries Urbaines, Hassan Hayar Adama, a effectué une visite de terrain ce jeudi 16 janvier pour inspecter l'état d'avancement des travaux de construction du pont de Chagoua et de la route adjacente. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un suivi régulier des grands projets d'infrastructures routières de la ville.





Un suivi rigoureux des travaux





L'objectif principal de cette visite était d'évaluer les progrès réalisés sur le chantier, d'identifier les éventuels obstacles et de s'assurer que les travaux respectent les délais impartis. Le directeur des Voiries Urbaines a ainsi pu constater de visu l'état d'avancement de la construction du pont et de la route, et échanger avec les responsables de l'entreprise chargée des travaux.





Des défis à relever





Si les travaux avancent globalement dans le bon sens, quelques difficultés ont été identifiées. Notamment, une rupture de ciment a été constatée au niveau de certains éléments de la structure du pont. L'entreprise a assuré que ce problème serait rapidement résolu grâce à une mobilisation accrue de ses équipes.



Par ailleurs, les opérations de déguerpissement des maisons situées sur le tracé de la nouvelle route progressent à bon rythme. Cependant, des ajustements devront être apportés pour respecter les délais prévus.





Un enjeu majeur pour la ville





La construction du pont de Chagoua et de la route adjacente revêt une importance stratégique pour la ville de N'Djamena. Ces infrastructures permettront d'améliorer la mobilité des personnes et des biens, de désengorger le trafic et de contribuer au développement économique de la capitale.