Tchad : Le port du masque désormais obligatoire dans la ville de Mongo

Après la recrudescence de la maladie à coronavirus, les autorités tchadiennes ont pris des décisions portant sur les mesures barrières à respecter, notamment le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains. A Mongo, le port du masque est désormais obligatoire pour circuler dans la ville, suite à la décision prise par le gouverneur de la province du Guera, Adago Yakhouba. Il a sensibilisé la population sur la nécessité de porter un masque. Ainsi donc, l’on a pu constater ce mercredi 20 janvier, jour du marché hebdomadaire de la ville de Mongo, que tout le monde porte son masque.



Un conducteur de moto rencontré explique : « On m'avait arrêté la semaine dernière parce que je ne portais pas un masque. Après m'avoir transmis au commissariat, j'avais payé une amende de 2200 FCFA, tout en me remettant un masque. Aujourd'hui, je respecte le port du masque. J’en suis conscient parce que ça me protège aussi contre la poussière ».



Quant aux propriétaires des cabines téléphoniques et les « Freelancers » de Moov-Africa rencontrés, ils nous indiquent que le port du masque n'est pas seulement exigé contre le coronavirus, mais aussi contre les maladies bactériennes que portent certains clients.