TCHAD Tchad : Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, élevé à la Dignité de Grand Croix

Alwihda Info | Par Abderaman Ahmat - 25 Juin 2024



N'Djamena - Le président de la République Mahamat Idriss Deby Itno a offert le 25 juin 2024, un dîner en l'honneur du Président de la République Démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuellement en visite d'État au Tchad.

Cette rencontre diplomatique a été marquée par un toast émouvant du Président tchadien, soulignant l'importance de la fraternité et de la coopération entre les deux nations.



Le dîner, organisé ce dimanche, a réuni des dignitaires des deux pays, y compris le Premier Ministre tchadien, des ministres, des ambassadeurs, et des représentants des organisations internationales.



Dans son discours, le président Mahamat Idriss Deby a exprimé sa profonde gratitude d'accueillir son homologue congolais et sa délégation, qualifiant cette visite de spéciale et placée sous le signe de la reconnaissance et de la fraternité.



Le président Mahamat Idriss Deby a rappelé le soutien inestimable du président Tshisekedi durant la transition tchadienne, notamment lors de son mandat à la tête de l'Union Africaine.



Face aux conditions exceptionnelles de cette transition, le soutien du Président congolais a été crucial. Il a été désigné facilitateur de la transition tchadienne lors du sommet extraordinaire de la CEEAC à Kinshasa, démontrant une compréhension lucide et une disponibilité exemplaire pour aider le Tchad.



Le président Mahamat Idriss Deby a salué la sagesse, la détermination et la vision du Président Tshisekedi, qui ont été déterminantes dans le succès de la transition tchadienne.



Son déplacement à N'Djamena pour rencontrer tous les acteurs de la transition a été particulièrement apprécié, permettant de rapprocher les positions et d'écouter toutes les voix. Les efforts constants de ses émissaires, notamment le Ministre Didier Mazenga et le Président de la Commission de la CEEAC, ont également été reconnus et remerciés.



Reconnaissance et honneurs



En signe de reconnaissance, le Président Mahamat Idriss Deby a annoncé que le Tchad baptisera une avenue en l'honneur du Président Tshisekedi et lui décernera la plus haute distinction de la République du Tchad. Cette visite d'État sera également l'occasion de signer des accords bilatéraux pour renforcer la coopération entre les deux pays, dans des domaines vitaux et dans l'intérêt commun de leurs nations respectives.



Un appel à l'unité et à la paix



Le président Mahamat Idriss Deby a conclu son toast en réaffirmant la solidarité et la coopération entre le Tchad et la RDC. Il a exprimé son espoir de voir la RDC, sous le leadership du Président Tshisekedi, retrouver une paix durable et une prospérité complète. Il a également condamné les violences injustifiées en RDC et prié pour un avenir de paix et de développement pour le pays.



Un avenir commun pour l'Afrique



Le président tchadien a souligné que les deux pays partagent une vision commune et doivent continuer à œuvrer ensemble pour transformer les rêves de paix et de développement en réalité tangible. Il a réaffirmé que les Africains sont capables de résoudre leurs propres crises s'ils résistent aux pressions extérieures, et a salué la CEEAC pour son rôle dans la facilitation de la transition tchadienne.



Le toast s'est terminé sur des notes d'amitié et de coopération, en souhaitant un agréable séjour au Président Tshisekedi et à sa délégation, et en célébrant l'unité africaine.





Dans la même rubrique : < > Tchad : conférence de l'Alliance Panafricaine UMOJA-TOUMAÏ sur les enjeux et défis de l'intégration Tchad : 409 candidats composent le baccalauréat 2024 à Farchana Tchad : à Abéché, l’association ARLIA fait un don de sachets d'eau aux candidats au bac Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)