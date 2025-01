Tchad - Le projet de bitumage Chadra-Moussoro prend forme : premiers défis et perspectives

Le Tchad poursuit ses efforts pour améliorer son réseau routier. Une mission de supervision, conduite par Mahamat Adam Togou, Directeur Général Adjoint des Infrastructures des Transports, s'est rendue sur le chantier du bitumage de la route Chadra-Moussoro le 11 janvier dernier.





Un projet en deux phases





Ce projet d'envergure est divisé en deux lots distincts : le premier, d'une longueur de 30 km, relie Chadra à Dar El Salam et affiche déjà des progrès notables. Les travaux de terrassement sont en cours et les équipes ont rencontré quelques obstacles liés à la propriété foncière.



Le second lot, qui reliera le PK30 à Moussoro, n'a pas encore démarré en raison de formalités administratives. La mission de contrôle SOCOTEC est actuellement sur place pour valider les dossiers d'exécution.





Des défis à relever





Lors d'une réunion avec le Gouverneur de la province du Barh El Ghazel, les autorités ont souligné l'importance de surmonter les obstacles rencontrés, notamment :



L'opposition de certains propriétaires fonciers: Il est essentiel de sensibiliser la population sur l'intérêt général de ce projet et de trouver des solutions amiables pour libérer les emprises.

Les contraintes administratives: Les procédures administratives doivent être accélérées pour permettre le démarrage rapide des travaux sur le deuxième lot.



Une collaboration renforcée





Le Directeur Général Adjoint a insisté sur la nécessité d'une collaboration étroite entre les entreprises en charge des travaux (SOLVET et SNER) et la mission de contrôle. Cette synergie est indispensable pour garantir la qualité et le respect des délais.







Perspectives d'avenir





Une fois achevé, ce projet de bitumage aura un impact significatif sur le développement économique de la région. Il facilitera les échanges commerciaux, améliorera l'accès aux services sociaux et contribuera à renforcer la cohésion du territoire.