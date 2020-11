Tchad : Le recteur de l’Est distribue des fournitures scolaires

Le recteur de l'Académie de l'Est du Tchad, le Pr Atteib Idriss Halaw Law a entamé une tournée dans la province du Ouaddaï, pour s'enquérir de l'effectivité des cours dans les trois départements que compte cette unité administrative, à savoir : Ouara, Djourfall Ahmar et Assounga.



Après Ouara la semaine dernière, le recteur de l'Est, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu à Assounga. Au cours de sa descente sur le terrain, il a marqué un arrêt tour à tour à Hadjar Hadid, Farchana, Amlayouna et Adré. Partout où il est passé, il apparait que les difficultés sont les mêmes, et se résument, entres autres, sur le manque des infrastructures d'accueil, des enseignants qualifiés, de tables-blancs dans certaines écoles où les élèves sont assis à même le sol. A côté de cela, le problème d'eau se pose avec acuité, autant que celui du matériel roulant pour les responsables d'écoles. Face à cela, des doléances ont été formulées et consignées par le recteur pour une suite favorable.



À l'issue de la visite à Adré, une rencontre s'est tenue avec le préfet du département d'Assounga et les cadres de l'éducation cette localité. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour : l'amélioration et le bon fonctionnement de l'éducation dans ce département. Dans son intervention, le préfet d'Assounga, Dilio Barga Darga a présenté toute sa gratitude au Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno, pour la mise en place de l'Académie, en vue de l'amélioration de la qualité des établissements scolaires et universitaires de l'Est du Tchad.



Pour sa part, le délégué provincial de l'Education et à la Promotion civique du Ouaddaï, Hissein Brahim Abdoulaye, a appelé les enseignants à regagner leurs lieux d'affectation, où les élèves les y attentent. Le recteur de l'Académie de l'Est a expliqué le bien-fondé de sa mission, avant de parler du rôle que joue son Institution dans les trois provinces (Sila, Waddi-Fira et Ouaddaï). Le Pr Atteib Idriss Halaw Law a enfin sollicité des cadres de l'éducation, une franche collaboration pour la bonne marche de l'école tchadienne.