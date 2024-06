Tchad : Le renforcement des relations entre Moscou et Ndjamena au centre de la visite de Sergueï Lavrov

La visite de Sergueï Lavrov constitue une étape importante dans le développement des relations entre le Tchad et la Russie. Les deux pays ont intensifié leur coopération ces dernières années, notamment dans les domaines de la sécurité, de la défense, de l'économie et de l'énergie.





La question de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme devrait figurer en bonne place dans les discussions entre les responsables tchadiens et russes. Le Tchad, confronté à des menaces djihadistes persistantes, est un allié important de la Russie dans la région du Sahel. Les deux pays ont déjà mené des opérations conjointes de lutte contre le terrorisme et pourraient renforcer leur coopération dans ce domaine.



Outre les questions sécuritaires, la visite de Sergueï Lavrov devrait également porter sur le développement de la coopération économique et énergétique entre le Tchad et la Russie. La Russie est un investisseur potentiel important au Tchad, notamment dans les secteurs du pétrole, du gaz et des minerais. Les deux pays pourraient également explorer des partenariats dans d'autres domaines tels que l'agriculture, l'infrastructure et le transport.



La visite de Sergueï Lavrov intervient à un moment où le Tchad semble se rapprocher de la Russie et s'éloigner de ses partenaires traditionnels occidentaux. Cette nouvelle orientation géopolitique du Tchad pourrait avoir des implications importantes pour la stabilité de la région du Sahel et pour les relations de la France avec ses anciennes colonies africaines.



En conclusion, la visite de Sergueï Lavrov au Tchad marque un nouveau tournant dans les relations entre les deux pays. Cette visite devrait permettre de renforcer leur coopération dans plusieurs domaines stratégiques et pourrait avoir des conséquences importantes pour la géopolitique de la région du Sahel.



Il est important de noter que la relation entre le Tchad et la Russie est complexe et sujette à des interprétations diverses. Il est crucial d'analyser cette relation avec prudence et de prendre en compte l'ensemble des facteurs en jeu.