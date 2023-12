Tchad : Le scrutin est effectif à Kelo

À 7 heures, le préfet du département de la Tandjile-Ouest, Doud Souleymane Ousmane, également président de la CONOREC départementale, accompagné du maire de la ville de Kelo Bessingar Bazo et du secrétaire général du département Ali Abakar Issa et Flavien Ali Tobyo ont respectivement voté aux bureaux n°1, n°2 et n°3. À l'issue d'avoir accompli leur devoir civique, le préfet et le maire ont souligné que le vote est un acte civique essentiel que tout citoyen tchadien majeur doit accomplir.



Il convient également de noter que les opérations ont démarré dans le calme dans tous les 87 bureaux de vote répartis dans la ville de Kelo.