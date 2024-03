Tchad : Le secrétaire d'Etat à l'Education Nationale et à la Promotion Civique a pris part à la 9ème édition de la Journée Internationale de l'Alimentation Scolaire à Bujumbura

Sous le thème "Investir dans l'alimentation scolaire locale pour transformer les systèmes éducatifs pour un avenir inclusif et prospère sur le continent africain", cet événement a réuni des participants venant de différents pays africains afin de discuter des moyens d'améliorer l'accès des enfants à une alimentation saine tout en renforçant leurs chances d'avoir une éducation de qualité.



Au cours de ces deux journées riches en échanges et en partage d'expériences, les participants ont souligné le rôle essentiel que joue l'alimentation scolaire dans la vie quotidienne des élèves. En effet, ils ont souligné que lorsque les enfants reçoivent une alimentation adéquate à l'école, cela leur permet non seulement de se concentrer davantage sur leurs études mais aussi d'améliorer leur santé globale.



L'un des points forts abordés lors de cette rencontre fut également le lien entre alimentation scolaire locale et développement économique. En encourageant les achats locaux pour approvisionner les cantines scolaires, on favorise non seulement un meilleur accès aux produits frais mais aussi on soutient directement les agriculteurs locaux ainsi que toute la chaîne agroalimentaire régionale. Il s'agit donc d'une stratégie gagnante qui contribue tant au bien-être des élèves qu'à celui des communautés locales.