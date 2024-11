Tchad : Le sous-préfet de Kélo Rural appelle à la dénonciation des voleurs et à la gestion pacifique des conflits

À son arrivée dans les chefs-lieux de Bayaka et Bagaye, les chefs de cantons, Weibigue Nathaniel Pircolossou et Massamgue Jean Dorongsou, ont souhaité la bienvenue au sous-préfet et à sa délégation. Ils ont exprimé leurs inquiétudes face aux vols de bétail, qui persistent malgré de nombreuses campagnes de sensibilisation. Weibigue Nathaniel Pircolossou a notamment évoqué un vol récent, survenu le 7 novembre.



Tagoudoum Mbairam Ellison, le Président des éleveurs, Mahamat Zene Ali, et le commandant de la compagnie de la GNNT, Souleymane Mahamat, ont tour à tour souligné l’importance de la vaccination du bétail, incitant les éleveurs à surveiller leurs animaux et demandant aux agriculteurs de faire preuve de patience en cas de dégâts. Ils ont également encouragé la gestion pacifique des conflits.



Ensuite, l’inspecteur forestier Hisseine Addi est intervenu pour rappeler aux chefs de village leur rôle dans la prévention de la coupe abusive des arbres et des feux de brousse.