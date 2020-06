Tchad : Le syndicat des travailleurs CLTT engagé dans la lutte contre la Covid-19

La Confédération Libre de Travailleurs du Tchad (CLTT) a entrepris depuis quelques jours une campagne de sensibilisation et de distribution de masque dans certaines structures étatiques au profit des agents affiliés à ladite centrale syndicale.



Une délégation conduite par le secrétaire générale de la CLTT, Brahim Ben Said, s’est rendue à tour de rôle à la commune du 2ème arrondissement, à la direction générale du Bureau National de Fret du Tchad (BNFT) et à la commune du 6ème arrondissement de N'Djamena.



Brahim Ben Said a appelé les agents de ces structures étatiques visitées à respecter scrupuleusement les mesures barrières pour se protéger contre la propagation de la maladie à coronavirus sur leurs lieux de travail. Il a remis à chacune de ces entités une quantité importante de cache-nez.