Tchad : Le syndicat national des chauffeurs dément sa dissolution

Selon lui, l’affiliation du SNCT à la Confédération libre des travailleurs du Tchad (CLTT) a été officiellement et solennellement matérialisée le 22 septembre 2017. « En date du 24 septembre 2017, le SNCT n’était plus un syndicat de base de l’UST pour qu’elle puisse être dissoute. La dissolution dont se targue l’UST est un simple montage avec un groupe d’individus non reconnu par le SNT. Comme si cela ne suffisait pas, le SUCCT a intenté une action en justice contre le SNCT. L’affaire suit actuellement son cours. Une audience judiciaire est prévue le 26 janvier 2021 », explique le président du SNCT, Hassan Mahamat Hamit.



Le SNCT affirme exercer ses activités syndicales et dit continuer à défendre les intérêts moraux, matériels et socioprofessionnels de tous les chauffeurs sur toute l’étendue du territoire, tout en protégeant la profession.



« Nous demandons à toutes nos structures syndicales, départementales, sous-préfectorales et locales de n’accorder aucun crédit aux propos grossiers, mensongers et grotesques des personnes qui cherchent à casser la cohésion des chauffeurs au sein du SNCT, leur seule organisation syndicale la plus représentative, au profit de leurs intérêts égoïstes et égocentriques et, d’exercer leurs activités syndicales conformément aux directives et orientations du bureau national », martèle président du SNCT, Hassan Mahamat Hamit.