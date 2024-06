Tchad : Le vœu d’Eid Al-Adha Moubarak d’Hinda Deby Itno

Hinda Deby Itno a adressé ses vœux d'Eid Al-Adha Moubarak à l'ensemble de la population tchadienne. Dans son message, elle a souhaité que la grâce et la paix d'Allah Azawajal accompagnent chacun en cette journée bénie.



Elle a exprimé le vœu que cette fête permette de renforcer la foi et l'unité de tous les Tchadiens. Elle a également formulé le souhait que le bonheur et la prospérité accompagnent les pas de chacun.