Tchad : Les Communautés sœurs de Loto et Tcharia enterrent la hache de guerre et signent un accord de paix à Kiskra

Pour rappel, un conflit intercommunautaire tragique avait éclaté le 4 mai dernier entre ces deux communautés, liées par des liens de parenté, au sujet de terres cultivables. Cette mésentente avait malheureusement coûté la vie à cinq personnes et fait douze blessés. Face à cette situation déchirante, le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Lac, le Général Saleh Haggard Tidjani, et les membres de la commission de réconciliation du Lac ont déployé des efforts considérables pour apaiser les tensions et favoriser la réconciliation entre les deux communautés.





Après des discussions constructives, les deux parties ont consenti à un geste symbolique fort : offrir quelques têtes de bœuf aux familles endeuillées. Cette marque d'empathie et de solidarité témoigne de leur volonté de retrouver l'unité. Par la signature de ce procès-verbal, les communautés de Loto et Tcharia s'engagent solennellement à enterrer définitivement la hache de guerre, à fumer le calumet de la paix et à se tourner ensemble vers le développement de leur localité.





Le procès-verbal, dont la lecture a été faite par le préfet intérimaire du département de Fouli, Monsieur Dimouya Souapebé, confirme la sincérité des deux parties dans leur démarche de paix.





Le président de la commission de réconciliation du Lac, Monsieur Abakar Mahamat Youssoufar, a exprimé sa vive satisfaction face à ce dénouement heureux, qui permet de clore un chapitre douloureux de l'histoire de ces communautés.





Le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Lac, le Général Saleh Haggar Tidjani, a appelé les autorités administratives, traditionnelles et militaires à assumer pleinement leur rôle dans la consolidation de cette paix retrouvée et à veiller au bien-être de l'ensemble de la population.





Il est à noter que les autorités administratives et militaires impliquées dans la gestion initiale du conflit ont été suspendues de leurs fonctions. Quant au chef de canton de Kiskra, il a accepté de confier provisoirement la gestion du cantonat à son oncle, Monsieur Ibrahim Mbomi Touho.