Tchad : Les Lions Clubs offrent un nouvel espoir aux malvoyants

Le 24 janvier 2025, le Ministre de la Santé Publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a réceptionné des équipements d'une valeur de 60 millions de FCFA, offerts par les Lions Clubs International, dans le cadre du programme national de lutte contre la cécité.

Contexte du Don

Le Dr Mahamat Adam Dicko, coordonnateur du programme national de lutte contre la cécité, a expliqué que ce don fait partie d'un projet de soins oculaires complets, initié par les Lions Clubs International en collaboration avec l'Organisation pour la Prévention de la Cécité. L'objectif est de renforcer les services ophtalmologiques dans les villes de Mongo et d’Abéché.

Signification du Don

Le gouverneur du district 403-B1 des Lions Clubs International, Henri Mbaideti Ranodjal, a souligné l'importance de ce moment dans la lutte contre la cécité. Il a déclaré que ce geste contribuera non seulement à soulager la souffrance des patients, mais ouvrira également une nouvelle ère dans la lutte contre la cécité, notamment après les efforts contre le trachome.

Impact sur les Services de Santé Les équipements reçus permettront aux professionnels de la santé de mieux répondre aux besoins de la population en matière de soins oculaires. Le gouverneur a également affirmé que cet appui témoigne de l'engagement des Lions Clubs International à soutenir les actions du ministère de la santé publique pour le bien-être de la population.

Engagement du Gouvernement Le ministre Dr Abdelmadjid Abderahim a réaffirmé que la lutte contre les maladies est une priorité pour le gouvernement, avec une forte coalition appuyée par des partenaires techniques et financiers. Il a précisé que des efforts significatifs ont été réalisés pour lutter contre les maladies oculaires, notamment la cataracte et le trachome, ayant permis d'opérer des milliers de patients.

Priorités de la Santé Publique Le chef de département de la santé publique a rappelé que le Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, place la santé de la population au cœur des priorités. Le ministère met tout en œuvre pour diversifier les partenariats afin de concrétiser cette vision présidentielle.

Enfin, le ministre a instruit le programme national de lutte contre la cécité de veiller à l'utilisation rationnelle des équipements reçus, afin d'en maximiser les bénéfices pour la population.