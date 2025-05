Tchad : Les Ministres des Transports participent au banquet des Journées du Chargeur Tchadien

La Ministre tchadienne des Transports, de l'Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Fatima Goukouni Weddeye, et son homologue équato-guinéen, le Ministre des Transports, des Télécommunications et du Système d’Intelligence Artificielle, Honorato Evita Oma, étaient présents à cette soirée.





Avant le toast, la Ministre Fatima Goukouni Weddeye a offert à son collègue équato-guinéen des cadeaux "made in Tchad", ainsi que des objets symbolisant la richesse culturelle du pays, marquant l'esprit de coopération entre les deux nations.