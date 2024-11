Tchad : Les Nations Unies aux côtés des déplacés

Cette visite a permis d'échanger directement avec les personnes touchées par les crises, d'écouter leurs préoccupations et de mieux comprendre les conditions de vie dans le site. Les Représentants ont ainsi pu souligner l'engagement de l'ONU à soutenir les populations vulnérables et à travailler en collaboration avec les autorités locales et les organisations humanitaires pour améliorer la situation des déplacés.





Cette visite témoigne de l'engagement de l'ONU à apporter une aide humanitaire et à soutenir les populations les plus vulnérables du pays, confrontées à des déplacements forcés en raison de l'insécurité et des conflits.





Ces échanges permettront d'adapter les programmes d'aide humanitaire aux réalités du terrain et de renforcer l'assistance apportée aux communautés affectées.