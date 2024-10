Tchad : Les Reines du Club Mercato footing luttent contre le cancer du sein par le sport

Dans une ambiance festive et solidaire, les Reines du Club Mercato footing ont organisé une activité sportive ce samedi 26 octobre, afin de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Devant l’hôtel Hilton, des centaines de personnes, hommes, femmes et jeunes filles, ont répondu présent à cet appel.



En associant sport et santé, les organisatrices ont souhaité montrer l'importance d'un mode de vie sain dans la prévention des maladies, notamment le cancer du sein. "C'est par l'entremise des femmes que les hommes viennent au monde. C'est pourquoi quand quelque chose touche aux femmes, les hommes doivent les accompagner et les encourager", a souligné M. Kodi Klamadji, membre du club.



Mme. Kemneloum Josiane, également membre du club, a insisté sur l'importance du dépistage précoce : "Beaucoup de femmes ne se font pas dépister, et c'est anormal. Le dépistage, c'est la vie."



Le Dr Mani Kassé, présent lors de l'événement, a apporté son expertise médicale. Il a notamment mis en garde contre les risques liés à la consommation d'alcool, de viande grillée et au tabagisme. "Trois verres d'alcool par jour, c'est égal à 30% de risque de cancer", a-t-il alerté. Il a également encouragé la pratique régulière d'une activité physique et une alimentation équilibrée, riche en fruits et en légumes.



Pour amplifier le message et toucher un public plus large, les organisatrices comptent utiliser les réseaux sociaux. Des vidéos et des photos de l'événement seront partagées sur les plateformes comme X, Instagram, WhatsApp et Facebook afin de sensibiliser le plus grand nombre.



Cette initiative des Reines du Club Mercato footing est un exemple à suivre. En alliant sport et sensibilisation, elles montrent qu'il est possible de lutter contre le cancer du sein de manière ludique et efficace.