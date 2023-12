Tchad : Les Tchadiens résidents en Amérique du nord appelés à sortir massivement pour le scrutin du référendum

Cette initiative d'appel massif à la mobilisation revêt une importance capitale pour la communauté tchadienne résidant en Amérique du Nord. Elle démontre leur engagement et leur volonté de participer activement à la vie politique de leur pays d'origine, le Tchad. De plus, elle souligne l'importance accordée par ces citoyens diasporiques aux questions nationales et aux décisions qui auront un impact direct sur l'avenir de leur patrie.



La tenue d'un tel référendum suscite indéniablement des enjeux majeurs pour le Tchad ainsi que pour ses ressortissants établis outre-Atlantique. En effet, il s'agit d'une occasion cruciale pour exprimer leurs opinions quant aux orientations politiques et constitutionnelles qui façonneront le destin de leur pays dans les années à venir.