Tchad : « Les Tchadiens souhaitent que le comportement de l'autorité change » (Galli Ngothé Gatta)

Le ministre d'État et secrétaire général de la présidence de la République, Galli Ngothé Gatta, a prononcé une intervention importante à la 5ème conférence des gouverneurs.



Il a commencé en abordant les demandes de la population tchadienne, suite au Dialogue national inclusif et souverain. Selon le ministre, la population réclame la justice et l'égalité devant la loi, en raison de l'injustice qu'ils ont subie.



Le ministre a également abordé le comportement des dépositaires du pouvoir de l'État, notamment les gouverneurs. Il a déclaré que les Tchadiens souhaitent un changement de comportement de l'autorité et a demandé aux gouverneurs s'ils se sentent justes dans une situation où leur parole, leur action, leur décision sont sollicitées tous les jours.



Galli Ngothé Gatta a également souligné l'importance de la loi, en tant que comportement exemplaire en matière d'éthique et de morale. Il a déclaré que la loi n'est pas seulement une règle ou un principe, mais également un comportement.



Enfin, le ministre a conclu en disant que les gouverneurs ne peuvent pas bien dormir en raison de la responsabilité qu'ils ont envers la population. Il a appelé les gouverneurs à agir de manière éthique et morale pour remplir leur rôle de façon juste et responsable.