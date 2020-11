Tchad : "Les Transformateurs auront un candidat, une personne qui va les représenter"

"Les Transformateurs auront un candidat, auront une personne qui va les représenter, avec un projet présidentiel", a déclaré samedi le président des Transformateurs, Succes Masra, lors d'un meeting à la Cité de Gassi.



Il a assuré qu'il y "aura un projet présidentiel Transformateur pour la transformation du Tchad".



Si Succes Masra a affirmé clairement sa volonté d'être candidat à la présidentielle d'avril 2021, il en est empêché comme la grande majorité des tchadiens en raison d'une inéligibilité liée à l'âge. La Constitution actuelle prévoit l'âge de 45 ans minimum. Le projet de Loi constitutionnelle révisé devrait abaisser cet âge à 40 ans, pas moins.



"On ne peut pas tuer l'espérance de toute une nation. On ne peut pas se cacher derrière des résolutions imaginaires pour exclure la moitié des tchadiens. (...) La majorité des tchadiens ne peut pas s'exclure elle-même. Avez-vous vu déjà une majorité exclure une majorité ? (...) Je crois que le président Déby, le moment est venu pour lui de se reposer", a déclaré le président des Transformateurs, entouré des ténors du parti et de centaines de militants.



De la tenue pour la première fois d'un meeting à la cité de Gassi (après deux refus) aux parades qui s'en sont suivies dans les rues de la capitale, il y a eu ce samedi un fait inédit : les Transformateurs ne se sont heurtés à aucun refus de la police tandis qu'aucun gaz lacrymogène n'a été tiré.