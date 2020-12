Tchad : Les Transformateurs demandent l'assistance policière pour la "marche de la justice"

Le parti Les Transformateurs a écrit vendredi un courrier au ministre de la Sécurité publique pour l'informer d'une marche pacifique des leaders pour la justice" prévue le 23 décembre 2020 de 14 à 17h30. Le président des Transformateurs Dr. Succes Masra demande "l'assistance de la police pour assurer la sécurité des marcheurs".



"Nous allons exercer pacifiquement notre droit constitutionnel reconnu à tout citoyen d'organiser des marches pacifiques pour revendiquer ses droits", indique dans le courrier Dr. Succes Masra qui s'explique sur l'objet de cette marche qui vise à exiger des autorités publiques un dialogue pour un pays plus justice et plus inclusif.



Les Transformateurs demandent aux autorités d'envoyer "une assistance policière si possible afin d'assurer, aux côtés de (leurs) agents, la sécurité et l'encadrement des marcheurs tout au long du trajet retenu".



Dr. Succes Masra rappelle que "cette marche est totalement pacifique" et estime que la présence de la police aux côtés des citoyens "assurerait davantage la sécurité de tous".



Le ministère de la Sécurité publique ne s'est pas encore prononcé.