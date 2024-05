Tchad : Les Transformateurs dénoncent la surveillance par drone de la résidence du Premier ministre

Dans un communiqué de presse, le parti Les Transformateurs affirme que la résidence privée du Premier ministre, Dr Succès Masra, qui est également candidat de la « Coalition Justice et Égalité », est surveillée par un drone.



« Une vidéo a été diffusée et relayée, montrant des images de ce drone dans le but de diffamer. Cette intrusion dans la résidence, accompagnée de diffamations et de menaces à sa sécurité, est extrêmement préoccupante et doit cesser », souligne le communiqué.



Le communiqué ajoute également que les militants du parti « Les Transformateurs » et de la « Coalition Justice et Égalité » font face à des menaces et subissent de graves violences de la part de certaines autorités administratives et des forces de défense et de sécurité.



Les Transformateurs appellent l'opinion nationale et internationale à réagir à ce comportement qu'ils jugent « inacceptable » dans un État de droit.