Tchad : Les Transformateurs dénoncent une mise en scène après une « cérémonie de repentir » d'ex-condamnés

Dans une déclaration publique, à l'occasion d'une cérémonie tenue le 3 juillet 2023 au Palais des arts et de la culture, le représentant des ex-prisonniers graciés, suite à la manifestation meurtrière du 20 octobre, Mbainaissem Alexis, a exprimé des regrets et un repentir, quant à leur participation aux événements de cette journée.



Il a souligné la préparation et l'exécution d'un plan visant à attaquer des commissariats, des camps de gendarmerie, les domiciles de personnalités politiques et les sièges de leurs partis. Les personnes vêtues de tenues musulmanes étaient également ciblées dans le but de provoquer des tensions intercommunautaires et de rendre le pays ingouvernable.



Mbainaissem Alexis a toutefois noté la participation de certains membres du gouvernement dans la conception et la mise en œuvre de ce plan, ce qui a conduit à leur incarcération. L'évènement a eu lieu en présence de nombreuses personnalités dont des membres du gouvernement et le président du Conseil National de Transition (CNT).



En réaction à cet évènement, le parti Les Transformateurs a exprimé sur sa page Facebook, sa méfiance envers la cérémonie organisée par la junte et son chef, qualifiant cela de « mensonge organisé ». Le parti a souligné que les vrais Transformateurs n'ont pas été impliqués dans cette mise en scène et que leur seule offre de réconciliation dans la justice et l'égalité repose entre les mains de l'ONU et de la CEEAC.



Le parti a critiqué le fait que les bourreaux pardonnent aux victimes et que les victimes applaudissent les bourreaux, soulignant que cela n'existe dans aucun pays au monde.



Enfin, Les Transformateurs ont dénoncé cette tentative de diversion et ont rappelé que leur engagement authentique pour un Tchad de justice et d'égalité est soutenu par des démarches diplomatiques en cours avec l'ONU et la CEEAC.