Tchad : Les Transformateurs maintiennent leur meeting du 3 septembre

Le président du parti Les Transformateurs, Succes Masra, annonce le maintien du meeting prévu ce samedi 3 septembre devant le siège du parti, dans le 7ème arrondissement de N'Djamena.



Le leader du parti estime qu'il s'agit du dialogue du peuple, à défaut d'égalité et de justice au dialogue national qui a lieu au Palais de la culture.



Le siège du parti est quadrillé depuis ce matin par les forces de défense et de sécurité qui ont fait usage de gaz lacrymogène, tandis que Succes Masra affirme être bloqué à l'intérieur du bâtiment.



Jeudi, la police nationale a évoqué des troubles à l'ordre public et des rassemblements interdits pour justifier l'arrestation de 84 militants des Transformateurs.