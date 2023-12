« Ils et elles veulent rentrer dans l’armée du Tchad et sont candidats au concours des officiers de l’armée. Notre message à eux pour intégrer l’armée du Tchad avec l’esprit républicain et patriotique à l’occasion des 1000 bourses offertes par les Transformateurs et plaidoyer pour plus de soutien aux plus de 10 mille candidats socialement nécessiteux », a indiqué dans un tweet ce dimanche 3 décembre 2023, Succès Masra, président du parti politique Les Transformateurs.