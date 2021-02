Tchad : Les Transformateurs restituent à la police des équipements de sécurité

Le président des Transformateurs Succes Masra a annoncé vendredi la restitution à la Police d'équipements de sécurité abandonnés lors des marches pacifiques à N'Djamena.



Le parti recense notamment un béret d'officier de police, un téléphone de marque Samsung, des concentrés de gaz lacrymogènes non tirés, un Talkie-walkie de type Motorola, une balle de type calibre 12 et un chapelet de prière.



"Plus de 100 tirs ont eu lieu sur le siège des Transformateurs blessant des gens retranchés au siège et dont voici un échantillon de douilles", informe Succes Masra, à la veille d'un nouvel appel à une marche pacifique.



"Notre marche est pacifique pour un Tchad meilleur pour tous. Nous n'avons pas l'intention de faire du mal à quelqu'un et encore moins à la Police dont la seule mission repubmicaine est de veiller à la sécurité de chaque Tchadien et Tchadienne. Et nous exigeons la libération de tous les marcheurs du peuple encore en prison dans tout le territoire national, notamment à Ndjamena et Moundou", conclut Succes Masra.